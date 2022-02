Samsung ed Apple regine degli smartphone anche in Europa

La carenza di semiconduttori sta gettando parecchie ombre sulla catena di approvvigionamento globale degli smartphone (e non solo) e pure per questo il mercato della telefonia mobile si ritrova a vivere di alti e bassi. Nonostante tale scenario, il 2021 si è chiuso con numeri in forte ripresa, almeno in Europa e per i principali produttori: Samsung ed Apple.

Samsung ed Apple: ecco il numero degli smartphone consegnati nel 2021

Stando infatti a quanto fotografato dall’ultimo report dell’agenzia di analisi Counterpoint Research, le spedizioni degli smartphone avvenute durante lo scorso anno hanno sono aumentate del 4% rispetto al 2019, con al primo posto Samsung, con circa 271 milioni di smartphone consegnati, e al secondo posto Apple, posto con 238 milioni di iPhone consegnati.

Andando più nel dettaglio, cavalcando l’onda del lancio del suo primo iPhone con supporto alle reti 5G, l’azienda di Cupertino ha iniziato l’anno alla grande con una quota del 34% leader di mercato. A febbraio, Samsung ha lanciato la sua serie Galaxy S21 che, almeno inizialmente, ha venduto molto bene, aiutando le vendite del gruppo a crescere del 24% rispetto a gennaio e spingendolo al primo posto nel febbraio 2021.

La sudcoreana ha quindi sofferto di gravi problemi di fornitura a partire da maggio a causa della chiusura legata al Covid-19 delle fabbriche in Vietnam. Quest’ultimo scenario ha tuttavia spalancato le porte a Xiaomi, che è diventata per la prima volta l’azienda numero uno in Europa, a giugno 2021, aiutata da una forte crescita in Russia, Spagna e Italia.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il commento di Counterpoint Research riguardo le vendite degli smartphone avvenuta nella scorsa annualità.

Il 2021 è stato un altro anno di montagne russe per il mercato europeo degli smartphone. I primi segnali promettenti hanno suggerito che il mercato si stava riprendendo da un 2020 difficile, durante il quale la pandemia di COVID-19 ha colpito duramente la regione causando problemi sia dal lato dell’offerta che della domanda. Tuttavia, Gli impatti del COVID-19 sono continuati nel 2021, e poi l’Europa ha dovuto affrontare una nuova sfida: la carenza globale di componenti ha colpito la regione verso la metà dell’anno, quindi, mentre il mercato totale degli smartphone in Europa è riuscito a crescere dell’8% nel 2021, questo è stato solo un parziale recupero.

Fonte: Counterpoint Research