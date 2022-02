Offerta INCREDIBILE: SSD M2 GIGABYTE da 256GB quasi al minimo storico su Amazon

Gigabyte è entrata nel mercato degli SSD M.2 con una nuova serie che promette di superare i colleghi con la connessione SATA. Questo modello in particolare, fa parte della nuova generazione di SSD e si trova attualmente in sconto su Amazon ad un prezzo eccezionale: parliamo quasi del minimo storico.

Gli SSD Gigabyte M.2 PCIe offrono molti vantaggi, sopratutto per chi decide di fare un upgrade da Hard Disk: le prime impressioni riguardano le prestazioni migliorate e le dimensioni ridotte, inoltre non richiede cavi di alimentazione e trasmissione separati. Per quanto riguarda le caratteristiche, il modello da 256 GB si ritrova con una velocità di 1.700 MB/s in scrittura sequenziale, 800 MB/s in lettura sequenziale, 80.000 IOPS in lettura randomica e 150.000 IOPS in scrittura randomica. Tutte e tre le capacità utilizzano il fattore di forma 2280.

L’SSD Gigabyte M.2 PCIe è coperto da una garanzia di tre anni e vanta una valutazione del tempo medio di vita che si aggira intorno le 1,5 milioni di ore. A meno che tu non abbia l’abitudine di salvare ed eliminare centinaia di gigabyte di dati ogni giorno, potrai stare tranquillo almeno per almeno 3 anni.