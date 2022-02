Nvidia accusata da Dish: le nuove GPU “Hopper” assomigliano al nome di alcuni DVR

Nvidia è stata coinvolta in una battaglia legale in vista dell’uscita delle nuove GPU Hopper, accusata da Dish Network. Quest’ultima contesta il deposito del marchio nel 2019 sulla base del fatto che ha lo stesso nome della serie “Hopper” in vendita già da molti anni.

Dish Network utilizza il marchio Hopper per i suoi dispositivi DVR e ricevitori satellitari. Sebbene ci siano poche possibilità che le persone confondano i dispositivi di Dish con la prossima GPU di Nvidia, la causa è andata avanti lo stesso.

La battaglia legale è iniziata il 23 aprile 2021, quando Dish Network ha presentato un avviso di opposizione presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti contro Nvidia Corporation. Dish sostiene che il marchio di Nvidia verrà confuso con i propri, inclusi Hopper, Hopper Go, Hopper Duo, Hopper Plus e altre varianti.

La domanda di Nvidia sotto esame è piuttosto ampia: sono stati elencati molti prodotti, compresa una GPU, vari software, “servizi di cloud computing” e dispositivi LCD sotto il nome “Nvidia Hopper“.

L’accordo tra le due società e le nuove GPU Hopper

Hopper è il nome in codice di una delle architetture GPU di nuova generazione di Nvidia prevista per l’arrivo quest’anno. Come da tradizione il nome in codice dell’architettura rende omaggio a uno scienziato. In questo caso è Grace Hopper, una figura monumentale nell’informatica che ha sviluppato il linguaggio di programmazione COBOL e ha inventato il primo compilatore.

Si dice che l’architettura della GPU Hopper abbia un design MCM (multi-chip module) che sfrutta il nodo a 5 nm di TSMC .

Dopo aver scavato nella storia della lunga battaglia legale, sembra che le due società stiano negoziando un accordo dal maggio 2021. L’ultima attività sul caso è arrivata il 23 dicembre 2021, con una quinta mozione di sospensione per un periodo di 60 giorni mentre le due parti continuano i negoziati.

Le varie attività legali, come l’accertamento istruttorio, dovrebbero riprendere automaticamente il 22 febbraio 2022, sempre se le due parti non accettano una transazione o presentano un’altra istanza di sospensione del procedimento. Dato che si dice che le GPU Hopper di Nvidia debutteranno quest’anno, le due parti arriveranno ad un accordo prima o poi.

Fonte: toms