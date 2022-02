Meta introduce nuovi avatar 3D: saranno utilizzati su tutti i social, anche nella realtà virtuale

Meta sta portando gli avatar 3D su Instagram e programmando un lancio combinato su Facebook e Messenger, ha annunciato la società lunedì. Gli utenti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico possono ora utilizzare questi avatar 3D come adesivi, sia nei post di feed che nelle immagini del profilo di Facebook.

Meta sta anche migliorando l’aspetto degli avatar regolando alcune forme del viso per farli apparire più reali. La società afferma che prevede di continuare ad aggiungere più elementi all’editor in futuro.

“Stiamo aggiornando gli avatar Meta con molte più espressioni, volti e tonalità della pelle, abbiamo aggiunto anche sedie a rotelle e apparecchi acustici”, ha dichiarato il CEO di Meta Mark Zuckerberg in una dichiarazione pubblicata sul suo profilo Facebook. “Stiamo iniziando a sperimentare anche con l’abbigliamento digitale. Puoi utilizzare il tuo avatar su Quest, Facebook, Instagram e Messenger. Un giorno avrai più avatar che vanno da espressivi a fotorealistici. Non vedo l’ora di condividere di più presto.”

Il futuro degli avatar è nel mondo virtuale

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono ora portare lo stesso avatar su tutte le piattaforme Meta, inclusa la realtà virtuale. Qualsiasi modifica apportata dagli utenti al proprio avatar su Facebook e Messenger apparirà automaticamente anche su Instagram e viceversa. Gli utenti hanno ancora la possibilità di creare avatar diversi per piattaforme diverse. Meta afferma che nel tempo il suo obiettivo è rendere più facile per gli utenti spostare il proprio avatar da un luogo all’altro e prevede di condividere più aggiornamenti su questo in futuro.

Meta sta anche collaborando con NFL per offrire ai fan un modo per celebrare la loro squadra del cuore in vista del Super Bowl. Da ora fino al 28 febbraio, gli utenti possono scegliere di supportare i Cincinnati Bengals o i Los Angeles Rams tramite i loro avatar. C’è anche una maglia neutra per gli utenti che non vogliono scegliere una squadra.

“VR e Quest sono parti fondamentali della nostra visione del metaverso, ma vediamo il metaverso come un mondo digitale interconnesso, che unisce VR e AR, oltre a piattaforme più familiari come il telefono e il computer“, ha affermato Aigerim Shorman, direttore generale di Meta in un post sul blog. “Lanciare nuovi avatar sulle nostre piattaforme è un primo passo per renderlo realtà. Ci auguriamo che il tuo nuovo io virtuale ti permetta di essere rappresentato online nel modo che desideri”.

