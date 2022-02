La capacità di un HDD nella mano con la SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB

Non devi comprare valanghe di pendrive o rassegnarti all’ingombro di un disco esterno, acquistando la SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB che unisce capienza e dimensioni. Una chiavetta USB con la capacità di un disco esterno per la massima praticità disponibile a meno di 70 euro su Amazon.

Pendrive SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta ha un design realizzato completamente in metallo per la massima robustezza e durabilità. Particolarità della soluzione di SanDisk è la presenza di una doppia interfaccia. Da un lato la classica USB Type-A per il collegamento al computer, dall’altro la USB Type-C per il collegamento ai dispositivi mobili e MacBook. Una soluzione decisamente comoda per liberare in qualsiasi momento la memoria dello smartphone e continuare a catturare foto o video.

Queste due possono essere alternate tramite un pratico sistema ruotabile che protegge una delle interfacce quando non è in utilizzo. Per il trasferimento sfrutta la specifica USB 3.1 che garantisce una velocità fino a 150MB/s. Tra le funzionalità più interessanti c’è senza dubbio quella di backup automatico. Attraverso l’applicazione SanDisk Memory Zone per iOS e Android potrai calendarizzare i backup in modo che vengano effettuati automaticamente una volta collegata la pendrive. Decisamente comodo il foro portachiavi, che semplifica il trasporto e riduce il rischio di smarrimento. Nel complesso una soluzione estremamente pratica per portare i tuoi documenti, progetti, foto e video sempre con te.

Grazie ad uno sconto del 40%, la SanDisk Ultra Dual Luxe 512GB è disponibile su Amazon a soli 69,53 euro per un risparmio di oltre 45 euro sul prezzo di listino.