Kaspersky lancia un gioco sulla cybersecurity

Considerando i tempi che corrono, cercare di sensibilizzare il più possibile sul tema sicurezza informatica è fondamentale, se poi lo si può fare in maniera giocosa e coinvolgente come proposto da Kaspersky allora tanto meglio.

[Dis]connected: il gioco di Kaspersky per Android e iOS/iPadOS incentrato sulla cybersicurezza

La nota società di sicurezza informatica ha infatti lanciato un gioco per smartphone e tablet, sia per Android che per iOS/iPadOS, in stile racconto illustrato tutto incentrato sul tema cybersecurity. Si intitola [Dis]connected, si tratta di un’avvenuta interattiva che segue le vicende quotidiane di un protagonista alla ricerca di equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché del successo sia a livello lavorativo che nelle relazioni.

Nel gioco, i protagonisti vivono una giornata di 24 ore ambientata in un ipotetico futuro con case subacquee e assistenti domestici smart che preparano la colazione, dove la human augmentation è diventata la normalità. Nonostante il progresso tecnologico, in questo universo narrativo sono presenti pure diversi problemi che vanno affrontati anche nel mondo reale. Inoltre, le scelte fatte dai giocatori nelle varie aree del gioco sono interconnesse, per cui, ad esempio, se ha un conflitto con un collega, il protagonista non verrà informato di cambiamenti importanti nel suo progetto.

Da notare che il gioco è disponibile come demo gratuita sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple, ma è al momento destinato solo ai clienti aziendali. Si tratta, infatti, di un gioco pensato a corredo dei tradizionali programmi aziendali di formazione sulla sicurezza informatica, poiché permette di dimostrare i vantaggi di un comportamento rispettoso delle norme di sicurezza. Può quindi rivelarsi uno strumento utile per i dipendenti per consolidare le nozioni apprese durante il periodo di formazione e si presta altresì a progetti educativi e mediatici su scala nazionale.

Fonte: Kaspersky