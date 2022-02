Il nuovo algoritmo adattivo di AMD che potenzia le performance di Linux

I ricercatori software di AMD, storica azienda che si occupa della produzione delle note CPU Ryzen e GPU Radeon, ha rilasciato delle nuove patch per il kernel Linux che implementano la funzionalità chiamata Process Adaptive autoNUMA. Tale feature permette un incremento notevole, in alcuni contesti, delle prestazioni del processore con il sistema operativo del Pinguino.

L’ingegnere Bharata B Rao, principal member dello staff tecnico di AMD ha spiegato, sulla mailing-list ufficiale del kernel Linux, che tale tecnologia si basa su un algoritmo adattivo che si regola in tempo reale in base ai diversi carichi di lavoro, garantendo quindi una gestione dei task migliore. Durante i diversi workload il Process Adaptive autoNUMA va ad acquisire una serie di dati sul comportamento delle varie applicazioni in esecuzione, riuscendo cosi a gestire le risorse in modo più efficiente.

Il team di ingegneri dell’azienda californiana ha dunque proposto il merge delle patch sul ramo di sviluppo di Linux ed ora i mantainer del progetto stanno esaminando il codice, che ammonterebbe ad appena 400 righe.

Secondo i primi benchmark in media si ottengono aumenti prestazionali fino al 15% sui server con CPU AMD EPYC. Mentre per quanto concerne le configurazioni NAS con processori similari si parla di un miglioramento dell’8%. Tuttavia per il momento si parla di test eseguiti su un numero limitato di configurazioni hardware e di sicuro nelle prossime settimane i developer del kernel Linux opereranno nuovi benchmark su quante più macchine possibili per ottenere dati più approfonditi sul comportamento di tali patch.

Per vedere la feature di Process Adaptive autoNUMA nel ramo stabile del kernel si dovrà attendere con tutta probabilità Linux 5.18. Infatti la code merge window per Linux 5.17 è già chiusa dunque fino a metà marzo, periodo in cui attende il rilascio della prossima stable release, non verranno accettate nuove funzionalità di questo tipo. In questi mesi i programmatori si focalizzeranno esclusivamente sulla pulizia del codice e sull’implementazione di bugfix e patch di sicurezza.