Il New York Times si aggiorna e compra un nuovo gioco che inserisce nell’organico di app già presenti

Il successo improvviso Wordle non è passato inosservato, perché è stato acquisito dal New York Times Company pochi giorni fa. L’acquisto, annunciato lunedì da The Times, riflette la crescente importanza dei giochi inseriti come parte integrante del giornale. Parliamo del cruciverba e Spelling Bee, giochi aggiunti recentemente che mostrano anche l’impegno che l’azienda ci mette nel cercare di aumentare gli abbonamenti digitali a 10 milioni entro il 2025.

Wordle è stata acquisita dal suo creatore, Josh Wardle, un ingegnere a Brooklyn, per un prezzo “inferiore a sette cifre“, ha affermato il Times. La società ha affermato che il gioco inizialmente sarebbe rimasto gratuito.

Il gioco è apparso per la prima volta su un sito web senza pubblicità in ottobre e ha avuto 90 utenti il ​​1 novembre. Quel numero è cresciuto fino a 300.000 entro la metà di questo mese e ora milioni di giocatori giocano ogni giorno, secondo l’annuncio del Times.

“Il Times rimane concentrato sull’obiettivo di diventare uno dei periodici essenziali, nonostante l’abbonamento mensile, consentendo ad ogni persona di lingua inglese di capire e interagire con il mondo“, afferma una dichiarazione dell’azienda. “I giochi del New York Times sono una parte fondamentale di questa strategia“.

Una scelta di marketing che con il tempo ha pagato

Da quando The Times ha introdotto gli abbonamenti nel 2011, la sua strategia aziendale ha ruotato attorno all’atto di persuadere i lettori e gli utenti ad acquistare abbonamenti. Il tradizionale modello di business dei giornali è incentrato sulla pubblicità.

Il giornale vende dei pass mensili che servono per accedere alla rivista cartacea e all’app principale di notizie. A prezzi più bassi, offre anche abbonamenti a un’app di giochi, un’app di ricette e un sito di consigli sui prodotti che The Times ha acquistato nel 2016. Questo mese, la società ha speso 550 milioni di dollari per acquistare il sito di notizie sportive The Athletic.

La strategia aziendale è stata confermata grazie a milioni di nuovi abbonati. A novembre, il Times ha dichiarato in un rapporto sugli utili che aveva quasi 8,4 milioni. (Il suo prossimo rapporto sui guadagni dovrebbe essere pubblicato mercoledì.) I giochi del Times, insieme al cruciverba e Spelling Bee, includono Letter Boxed, Tiles e Vertex e sono stati cliccati più di 500 milioni di volte l’anno scorso, ha affermato la società.

Fonte: nytimes