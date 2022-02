Il mercato dei notebook registra un andamento positivo: bene Apple, HP, Dell e Microsoft

La domanda PC notebook è rimasta molto alta nel quarto trimestre del 2021 grazie sopratutto all’uscita di Windows 11 e allo sviluppo della tecnologia DaaS (Device as a Service). Anche le PMI e i consumatori hanno ottenuto enormi sconti per concludere l’anno in modo positivo.

Il settore ha dato la priorità alla produzione di PC notebook a fronte dei vincoli di fornitura per stare al passo con le esigenze dettate dalla pandemia. Secondo un nuovo rapporto di Strategy Analytics, le spedizioni di notebook sono cresciute del 19% rispetto ai massimi precedenti raggiunti nel 2020 per raggiungere 268 milioni di unità. All’inizio del 2022 invece, l’industria deveha dovuto fare conti con problemi di fornitura e avvisto salire i costi di trasporto e produzione.

Chirag Upadhyay, analista del settore, ha dichiarato: “Questo è stato un altro trimestre forte per i notebook, che ha chiuso un altro anno in positivo. La continua domanda di ambienti di lavoro ibridi ha sostenuto la crescita del mercato sviluppato, trainata anche dalle offerte a prezzi interessanti di Window 11 e dal DaaS. I mercati emergenti sono guidati dalla domanda continua da parte delle piccole e medie imprese, mentre i consumatori continuano a spostarsi verso la mobilità. Inoltre, nel quarto trimestre sono stati evasi ordini ritardati dal terzo trimestre 2021 a causa della carenza di componenti e problemi di fornitura“.

Un anno di vittorie per PC e Tablet

Eric Smith, Direttore del Connected Computing ha aggiunto: “Dato che abbiamo assistito a un rallentamento della domanda di Chromebook nella seconda metà del 2021, la domanda di Windows è decollata nel quarto trimestre del 2021.” Gli aggiornamenti aziendali di Windows 11 hanno dato un forte slancio ai notebook durante il trimestre in tutte le nazioni.

Microsoft ha anche attirato i migliori fornitori di PC presentando in anteprima il nuovo Windows 11 SE per l’istruzione K-8, mirando all’aumento della quota di mercato di Chrome durante la pandemia. Anche Windows è rimasta la scelta popolare per i consumatori poiché la domanda di PC notebook da Gaming è salita durante le festività natalizie.

Lenovo ha spedito in totale 16,2 milioni di unità nel quarto trimestre 2021 (anno solare), rappresentando un calo del -9% e una crescita del +6% rispetto al trimestre precedente mentre HP ha mantenuto la seconda posizione toccato i 14,5 milioni nel quarto trimestre del 2021 con un calo del -4%. Dell invece ha registrato spedizioni record registrando 13,2 milioni di unità, un tasso di crescita del 14% anno su anno e dell’8% rispetto al trimestre precedente.

Infine Apple con il suo nuovo aggiornamento di MacOS ha stabilito un record assoluto nella storia dell’azienda spedendo 6,6 milioni di MacBook durante il trimestre festivo, una crescita dell’11% rispetto al quarto trimestre 2020.

Fonte: strategyanalitics