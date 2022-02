Google sta formando un’unità blockchain per collaborare con le criptovalute

Google sta creando una nuova unità dedicata a blockchain e altre tecnologie di elaborazione distribuita e archiviazione dati di nuova generazione, secondo un’e-mail trapelata ottenuta da Bloomberg.

L’unità blockchain sarà guidata da un veterano di Google di lunga data, Shivakumar Venkataraman, riporta Bloomberg, e siederà nella divisione Labs di Google, relativamente nuova, che ospita anche la ricerca dell’azienda sulla realtà virtuale e aumentata.

Le previsioni stimano la spesa globale per blockchain raggiungere quasi i 17,9 miliardi di dollari nel 2024, crescendo a un tasso di crescita annuale composto in cinque anni del 46,4% .

Con la crescita dell’interesse per la tecnologia, Big Tech sta testando sempre più l’acqua per i casi d’uso a pagamento.

Meta, in precedenza Facebook , sta tentando, e lottando, di far decollare la sua criptovaluta Diem . Ha lanciato il suo collegamento Novi-WhatsApp a metà dicembre con la stablecoin PaxDollar invece di Diem.

Twitter sta sperimentando suggerimenti per le criptovalute e NFT .

sta sperimentando suggerimenti per le criptovalute e NFT . Amazon gestisce il suo servizio Managed Blockchain, che aiuta i clienti a interagire con blockchain pubbliche come Bitcoin ed Ethereum o a scalare le proprie reti private.

Google ha guadato lentamente criptovalute e blockchain

Forse temendo un contraccolpo normativo di cui non ha davvero bisogno, Google ha bandito gli annunci per i portafogli di criptovaluta dalla sua rete pubblicitaria fino ad agosto 2021 e ha resistito ad accettare pagamenti in criptovaluta per i suoi prodotti e servizi.

Ma questa settimana, discutendo dei piani per il futuro di Google Pay, il presidente di Google Bill Ready ha detto a Bloomberg che la società collaborerà con i fornitori di “una gamma più ampia di servizi finanziari, comprese le criptovalute”.

Nell’ultimo anno, Google ha collaborato con diverse società di criptovalute nei pagamenti:

Ad aprile, Google Pay ha annunciato una partnership con Gemini che consente agli utenti dell’exchange di criptovalute di acquistare Bitcoin tramite Google Pay utilizzando valuta fiat su una carta di debito o di credito.

A giugno, il gigante tecnologico ha collaborato con Coinbase , quindi i clienti dell’exchange possono utilizzare la loro Coinbase ZCard per pagare beni e servizi tramite Google Pay. Gli utenti possono anche guadagnare sconti sulle criptovalute fino al 4%.

A ottobre, una partnership con Bakkt ha consentito ai clienti dell'exchange di acquistare beni e servizi utilizzando criptovalute selezionate tramite il loro portafoglio Google Pay.

Perché questo è importante

È troppo presto per dire se lo sforzo blockchain di Google è più orientato alla ricerca, volto a sostenere l’infrastruttura che soddisfa le sue enormi esigenze di rete e archiviazione, o se vuole semplicemente aumentare il volume delle transazioni di Google Pay.

Ma la menzione di “blockchain” evoca inevitabilmente lo scenario di Google che sviluppa la propria criptovaluta. Google potrebbe implementare una blockchain in diretta concorrenza con il progetto Onyx di JPMorgan.

Oppure la blockchain di Google potrebbe eseguire piattaforme per il metaverso , come progetti decentralizzati come Decentraland e The Sandbox già in uso.

Tutte queste mosse sarebbero in linea con la previsione del 2022 secondo cui i giganti della tecnologia non saranno scoraggiati dallo svelamento a sorpresa di Plex e continueranno a fare grandi mosse nei servizi finanziari e oltre.