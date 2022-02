Gmail e lo workspace di Google si aggiornano con una nuova interfaccia: ecco quando cambierà tutto

Google ha annunciato che la società sta pensando ad un nuovo design per Gmail, il suo popolare client di posta elettronica. La riprogettazione farà parte dei nuovi piani dell’azienda in merito al progetto di Workspace: in questo ambito la società ha deciso di rendere Gmail, Google Chat, Meet e Spaces applicazioni interconnesse all’interno dell’ambiente di lavoro.

La nuova funzione chiamata visualizzazione integrata, che sarà disponibile per tutti gli utenti entro il secondo trimestre del 2022, afferma Google, il che significa che potresti vedere la nuova interfaccia prima di giugno di quest’anno.

Il blog di Google Workspace suggerisce inoltre che gli utenti di Workspace possano iniziare a testare la nuova visualizzazione integrata a partire dall’8 febbraio. Il nuovo layout offrirà agli utenti la possibilità di cliccare tra quattro pulsanti: Mail, Chat, Spaces e Meet, invece di un unico layout combinato.

Come cambierà la schermata di accesso

Gli utenti potranno scegliere tra 4 alternative subito dopo la schermata di login e saranno presenti dei badge di notifica che terranno aggiornati sui progressi delle altre schede, suggerisce un comunicato Google. Secondo la società, gli utenti che effettuano l’aggiornamento al nuovo layout potranno vedere lo stesso elenco di opzioni di posta ed etichetta disponibili già da oggi. Le modifiche agli strumenti di Workspace sono state annunciate per la prima volta nel settembre 2021. Una delle funzionalità incluse era la possibilità per gli utenti di effettuare chiamate individuali con altri utenti Gmail senza un collegamento a Google Meet.

Gli utenti che non hanno provato il nuovo layout di Gmail continueranno a utilizzarlo entro aprile, ha affermato Google, aggiungendo che gli utenti potranno ripristinare le modifiche prima che vengano abilitate in modo permanente entro la fine del secondo trimestre del 2022.

Google ha anche condiviso che gli aggiornamenti sarebbero disponibili per Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline e Non profit, nonché per i clienti di Suite Basic e Business, ma non i clienti di Google Workspace Essentials.

Fonte: indianaexpress