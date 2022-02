Creative Sound Blaster X: la migliore scheda audio per PC e console ad un prezzo IMPERDIBILE

La Sound Blaster X G5 fa parte della linea “Blaster X” di Creative, ed è una delle schede audio più utilizzate al momento, sia per configurazioni desktop che per console. Attualmente può essere trovata su Amazon ad un prezzo eccezionale.

La Sound BlasterX G5 è uno dei prodotti di punta della linea Creative e supporta nativamente il Dolby Sorround 5.1 e 7.1, un enorme features da tenere conto considerato il prezzo. A confronto con la scheda audio integrata dei computer, questa soluzione risulta essere la migliore sia per quanto riguarda il prezzo che per le caratteristiche.

L’audio è molto po’ più pulito e nitido, permettendo di captare suoni che normalmente non saresti in grado di udire, inclusi i suoni dei passi negli sparatutto in prima persona e un suono molto più definito durante l’ascolto dei dialoghi o durante una sessione in cui si ascolta musica. Sebbene la differenza del suono sul PC è notevole, fa un egregio lavoro anche su Xbox One e Playstation 4/5.

Se possiedi una Playstation o una Xbox e hai una configurazione che ti consente di collegare una scheda audio, questo prodotto fa al caso tuo. La differenza audio tra le cuffie e l’utilizzo del G5 è enorme. Il dispositivo ha a disposizione diverse porte, tra cui una linea ottica in ingresso e una linea ottica in uscita, diverse porte USB e una micro USB. Sulla parte anteriore del dispositivo sono presenti jack dedicati per microfono e cuffie, nonché un’elegante manopola per il controllo del volume.

Lungo il lato ci sono gli interruttori a levetta per la modalità Scout, SBX e il controllo del livello di guadagno. Nella confezione dei dispositivi c’è un cavo che va da USB a micro-USB, un cavo ottico e la consueta documentazione che accompagna questi prodotti. Uno degli elementi più vantaggiosi nella confezione, e questo vale per la maggior parte dei prodotti di altoparlanti Creative, è il pratico diagramma di flusso che spiega come collegare il dispositivo in varie situazioni di configurazione.